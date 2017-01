Primul raspuns al Craiovei dupa anuntul ca Ivan pleaca la o echipa de Champions League

CSU Craiova anunta ca nu se gandeste sa-si mai vanda niciun titular, dupa ce l-a pierdut pe capitanul Vatajelu.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Omul care a primit acum banderola, Ivan, e dorit in strainatate. Ultima echipa care-l cere e PSV Eindhoven, dupa ce mai multe cluburi din Italia, Spania si Anglia s-au interesat de el.

"Politica Universitatii Craiova este ca in fiecare sezon sa cedeze maximum un jucator din primul 11. Ramanem consecventi acestui principiu. Nu ne aflam in tratative si nici nu avem de gand sa le initiem cu vreun club pentru transferul vreunui jucator, cu atat mai putin daca e vorba de Andrei Ivan. Cu exceptia a doi jucatori pentru care cautam solutii de reziliere a contractelor, Universitatea nu se va desparti de niciun jucator cel putin pana in vara", scrie in comunicatul CSU Craiova.

Andrei Ivan, 20 de ani, a marcat 5 goluri in 19 jocuri disputate pentru CSU in acest sezon.