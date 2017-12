Primul jucator care PLEACA de la Steaua in aceasta iarna: "Sa se inteleaga la bani, eu il dau!"

Becali renunta la un jucator dupa ce a batut palma cu Botosani cu Morutan.

Iarna aduce schimbari importante la Steaua. Becali vrea intariri, dupa ce a ramas in urma CFR-ului in acest tur de campionat.



Catalin Golofca nu mai este dorit la Steaua, dupa sezonul slab de toamna. Dupa ce a batut palma cu Valeriu Iftime pentru transferul lui Morutan, Becali s-a inteles cu cei de la Botosani si pentru revenirea lui Golofca. Mai ramane ca si jucatorul sa isi dea acordul. Golofca isi dorea un transfer in strainatate, insa a jucat deja pentru doua echipe in acest sezon, iar variantele pentru el sunt limitate in aceasta iarna.

"I-am spus lui Iftime sa-l convinga pe Golofca si ia-l in iarna. Eu il dau, sa se inteleaga ei la salariu", a spus Becali la Ora exacta.

Becali l-a luat pe Morutan de la Botosani, insa jucatorul va ajunge la Steaua de vara viitoare.

"S-a rezolvat 99%, mai ramane 1% - semnarea actelor. A durat ceva, domnul Iftime e un om foarte realist. I-am zis: ti-l las la tine, nu il iau pentru ca la ora asta nu este inca un fotbalist valoros. Are niste calitati de viitor, in prezent nu este.

Mai trebuie sa adune si forta si experienta. E foarte bine proportionat fizic, muscular, e inascut, are premizele unui fotbalist valoros. Si alergarea o are de fotbalist de clasa, si fentele pe care le face. Dar e prea copil inca, are 18 ani.

Nu stiu daca mai poate sa intervina cineva, eu cu domnul Ifitime am terminat. Din moment ce am spus da amandoi, s-a facut treaba.

Cu jucatorul ce sa te intelegi? El probabil are 2000 salariu, eu ii dau 7000 si vine si la Steaua. El vrea sa plece in strainatate. Ca sa pleci in strainatate din Romania nu poti sa pleci, trebuie sa treci pe la Steaua. Altfel e greu. Poti sa pleci in Rusia, Ucraina, nu poti sa pleci la echipe mari", a spus Becali.