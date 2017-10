Surpriza URIASA! Primul jucator adus PE BANII LUI la Steaua! FABULOS: vine din Finlanda pentru marele vis Champions League

Povestea din filmul Goal! se poate aplica la Steaua in aceasta toamna!

Un pusti de 18 ani de la un club din ligile inferioare finlandeze e gata sa vina pe banii lui in Romania! Isi doreste un stagiu de pregatire alaturi de ros-albastri la Steaua 2. Alexandru Florea, nascut din parinti romani, joaca la Pargas Idrottsförening, dar e cu sufletul la Bucuresti.

Florea profita de pauza competitionala de la echipa lui si e pregatit sa-si suporte de unul singur costurile pentru transport si cazare in cazul in care va fi acceptat in pregatire de Steaua 2. Mijlocasul central e nascut in 1999 si n-a jucat niciodata la o echipa din Romania. In cazul in care va confirma la echipa secunda a Stelei, pustiul e gata sa se mute macar temporar la Bucuresti!

Cazul sau seamana cu al personajului Santiago Munez din seria "Goal!" Dintr-o liga de amatori, Munez ajunge sa joace la Newcastle, Real Madrid si in nationala Mexicului la Cupa Mondiala.