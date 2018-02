Primul antrenor din Liga 1 care a plecat de la echipa! Cine ii va lua locul lui Ionut Popa la Timisoara

Este oficial! Ionut Popa a plecat de la Timisoara!

Ionut Popa si-a inaintat demisia din functia de antrenor principal al echipei de fotbal ACS Poli Timisoara, el fiind inlocuit cu Leo Grozavu.

"Domnul Ionut Popa si-a inaintat demisia, iar noi i-am acceptat-o. si eu consider ca era nevoie de o schimbare la echipa dupa jocul prestat. in plus, trebuia sa facem repede schimbarea pentru ca vine imediat meciul cu FC Voluntari. Cu domnul Popa am reziliat de comun acord contractul si i-am achitat toate platile la zi", a spus Sorin Dragoi pentru Agrepres.

Acesta a mentionat ca noul antrenor, Leo Grozavu, a semnat un contract valabil pana la sfarsitul actualei editii de campionat. "Leo Grozavu este alegerea noastra si suntem optimisti in ceea ce il priveste. El a semnat un contract pana in vara, iar atunci vom discuta din nou pentru ca exista optiune de prelungire", a explicat Sorin Dragoi.

Ionut Popa (64 de ani) se afla la conducerea tehnica a formatiei banatene din 23 mai 2016, atunci cand l-a inlocuit pe Petre Grigoras.

In varsta de 50 de ani, Leo Grozavu a mai antrenat pana in prezent formatiile FC Zalau, Universitatea Cluj, FC Minerul Baia Mare, FC Botosani, CSM Iasi, Luceafarul Oradea si Gaz Metan Medias.

Sursa: Agerpres