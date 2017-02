Prima decizie luata de Contra la Dinamo. Meciurile de acasa se joaca de acum pe National Arena

Dinamovistii joaca meciuri decisive pentru play-off.

Contra urmeaza sa semneze cu Dinamo maine, insa a inceput sa ia decizii pentru echipa. Acesta a decis sa mute echipa pe National Arena, acolo unde vor urma sa se desfasoare meciurile de pe teren propriu.

"Ne dorim sa avem cat mai multi suporteri, este un meci extrem de important, plus ca este și debutul lui Contra. Tocmai de aceea, conducerea a decis ca partida sa se dispute pe Arena Nationala. Ne dorim mult ca fanii sa fie alaturi de noi in numar cat mai mare, desi suporterii nostri sunt dezamagiti dupa ultimele rezultate", a declarat o sursa din cadrul clubului pentru Digi.

Dinamo mai are de jucat acasa cu Botosani si Craiova, in urmatoarele doua etape, iar apoi in deplasare cu Pandurii. Conducerea lui Dinamo spera ca odata cu schimbarea antrenorului fanii sa vina in numar mare la meciurile de acasa, mai ales ca partidele urmatoare sunt decisive pentru participarea in play-off.