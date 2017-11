Presiune URIASA pentru Dica! Avertismentul lui Becali pentru partida cu Astra de la Giurgiu

Becali anunta ca echipa sa nu mai are voie sa faca pasi gresiti.

Steaua merge la Giurgiu cu 100 de suporteri, care vor plati 70 de lei pentru a asista la partida cu Astra de la Giurgiu. Becali spune ca nu stia de problemele suporterilor.



"Nu stiam nimic despre problema suporterilor cu pretul biletelor de la Giurgiu. Nu ma ocup eu de asa ceva", a spus Becali in Fanatik.

Stelistii pot merge si la partida Astrei cu Chindia din Cupa in pretul intrarii la partida de azi. :)



"Noi nu am decis sa sicanam pe nimeni. Pur si simplu am stabilit pretul la bilete in functie de un pachet de meciuri. Cine plateste pentru jocul Astra-FCSB poate sa asiste si la partida noastra din Cupa Romaniei cu Chindia Targoviste", a spus Dani Coman.

Becali a lansat un avertisment pentru Dica inaintea partidei de diseara.

"La ora asta noi nu mai trebuie sa facem nici un pas gresit, iar eu sunt sigur ca jucatorii au inteles mesajul meu. Trebuie sa castigam neaparat toate cele trei puncte", a spus Becali.