Incredibila familie Moise :) Romario i-a dat gol Stelei aseara, pe tata il cheama Beckenbauer. Cum il cheama pe fratele mai mic :))

Romario Moise, jucatorul Astrei, are o poveste de viata interesanta, iar prenumele sau vine de la faimosul jucator brazilian.

Mijlocasul celor de la Astra a dezvaluit detalii din viata sa: "Prenumele meu vine de la celebrul jucator brazilian. Sunt nascut in 1995, iar in 1994 Romario a castigat cu Brazilia Cupa Mondiala", a spus acesta. Pe tatal sau il cheama Beckenbauer, iar numele fratelui sau, Antonio, care joaca la Astra II in Liga 3, si-a primit numele de la Antonio Conte.

Romario este laudat de antrenorii de la Astra: "E ploiestean get-beget, produs exlusiv al clubului nostru. Serios, constiincios, va ajunge departe. Nu sunt 10 fotbalisti ca el in tara pentru varsta pe care o are! E respectuos, are bun simt, niciodata nu i-am auzit gura sa protesteze in vreun fel la dificultatea antrenamentelor grele".

Moise a fost crescut de Astra, are patru ani de prima si a doua echipa. A fost o singura data imprumutat la Fortuna Poiana Campina, cu care a promovat in Liga 2. Romario a reusit aseara primul sau gol in Liga 1 impotriva Stelei.