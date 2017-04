"Pot sa-l amendez, dar ce rezolv?!" Ce spune Becali despre pedepsirea lui Alibec si titularizarea lui Gnohere in locul sau

Citeste si - Becali ii da ultimatum unui jucator transferat la inceputul sezonului: joaca bine in ultimele etape sau pleaca

Gigi Becali este inca suparat pe gestul facut de Alibec in meciul cu CFR, dar spune ca nu il va amenda: "Pot sa o fac, dar ce rezolv?!", spune patronul FCSB.

Latifundiarul din Pipera a vorbit la rece despre incidentul din timpul meciului de luni seara, incheiat 0-0, spunand ca nu regreta totusi ca i-a dat banderola de capitan atacantului. Acesta crede, insa, ca a gresit atunci cand a trecut cu vederea alte acte de indisciplina de la echipa.

Becali si-a reiterat opinia in privinta lui Gnohere: "Eu cu el as juca titular. Nu ca o pedeapsa pentru Alibec! Mie mi se pare ca Bizonul e mai puternic".

"Eu nu i-am trecut lui Alibec in contract ca trebuie sa fie titular. Pot sa-l amendez, dar ce rezolv?! Aici e vorba de bun simt si intelegere de ambele parti.

Nu am gresit cand l-am facut capitan, am gresit cand am lasat alte acte de indisciplina nepedepsite.

E adevarat, cand ai un jucator valoros, trebuie sa-i intelegi mendrele. Dar si el trebuie sa fie constiincios, sa nu exagereze.

Daca ma intrebati pe mine, eu as juca titular cu Gnohere. Eu cred ca el e mai puternic. Nu ca o pedeapsa pentru Alibec. El si-a dat seama ca a gresit", a spus Becali la Digisport.