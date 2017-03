'Poate au baut de frica! Daca FRF vrea nationala de domnisoare, sa se duca la Federatia de Fotbal Feminim!" Reactie halucinanta dupa scandalul 'ALCOOL la Nationala'

Danut Lupu le ia apararea celor 4 dinamovisti trimisi acasa dupa ce au consumat alcool in avionul care-i ducea in Spania cu nationala de tineret!

Lupu nu-i vede vinovati pe cei 4 si spune ca si jucatorii din Generatia de Aur obisnuiau sa bea in avion.

"Mi se pare ciudat ca oficialii nationalei au spus ca jucatorii si-ar fi luat bautura din duty-free. Nu prea am auzit ca oamenii sa-si cumpere alcool cand se duc undeva. In mod normal, isi cumpara cand se intorc. Nu stiu daca e adevarat, probabil se va face o ancheta. Nu-i vad pe copiii astia ca fiind consumatori. Poate au baut de frica. Nu cunosc! Vreau sa spun un singur lucru: toata generatia de aur consuma alcool cand se intorcea cu avionul in tara. Toata nationala! Cei din FRF, daca vor o nationala de domnisoare, sa se duca la Federatia Romana de Fotbal Feminim", a spus Lupu pentru Gazeta Sporturilor.