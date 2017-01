Piturca anunta un buget fabulos pentru noua Steaua: "Foarte multi vor sa bage bani". Conditia: sa joace in Liga I

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Victor Piturca militeaza activ pentru infiintarea unei noi echipe Steaua si a intrat intr-un nou razboi al declaratiilor cu Gigi Becali. Piturca spune chiar ca ar fi dispus sa joace pentru noua echipa, in ciuda varstei sale.

Totusi, fostul selectioner trage sperante ca CSA Steaua sa ii ia locul in Liga I actualei echipe, nu sa fie inscrisa in cel mai inferior esalon.

Daca acest lucru s-ar intampla, Piturca spune ca echipa de fotbal a CSA ar avea un buget chiar si de 8 milioane de euro pentru primul sau sezon.

"Ministerul nu o sa finanteze nimic, ei vin cu palmaresul, cu baza sportiva. Or sa vina investitorii. Sunt foarte multi care vor sa bage bani. Sunt si foarte multi suporteri care vor ca Steaua sa revina in Ghencea. Sa nu mai fie doar o persoana care sa decida totul.

Daca vom primi loc in Liga I, vom avea cu cine sa jucam. Daca vom fi in Liga I de la anul, vom avea buget de 8 milioane de euro, plus ce intervine pe urma, sponsori si restul. Avem oameni dispusi sa bage bani. In momentul asta, Steaua nu mai exista, noi vrem sa o reconstruim", a spus Piturca la Digisport.

Pe de alta parte, Marius Lacatus spune, insa, ca CSA nu este inca pregatita pentru un astfel de scenariu.

"Noi vrem sa respectam regulamentele. Vom incepe activitatea de acolo de unde ne permit regulamentele. Momentan, noi nu avem nimic de Liga I. Nu avem nici echipa, nimic. Dar vom putea face una daca ni se va da un loc. Palmaresul este in curtea clubului, avem baza sportiva. Noi eram constienti ca vor fi oameni pro si contra.

Am luat toate lucrurile in calcul, nu ne-am trezit acum ca vrem sa facem o echipa. Mi-as dori sa joc in liga I, daca mi s-ar da loc. Acum nu avem cu ce. In 2020 vom avea stadion ultra modern. bugetul pe care l-am avea in Liga I ar fi unul foarte bun", a spus si Lacatus.