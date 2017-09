Petrescu il ironizeaza pe MM Stoica, dupa victoria cu Astra! Ce mesaj i-a transmis fostului coleg de la Unirea

Astra 2-3 CFR / Echipa lui Petrescu s-a impus la Giurgiu, pe terenul unei echipe puternice din Liga I.

CFR s-a distantat iar la 4 puncte in fata Stelei, iar Dan Petrescu a tinut sa ii dea o mica replica lui MM Stoica, cel care acuza jocul ultra defensiv impus de Super Dan la CFR.



"Noi ne bagam cu fundul in poarta, dar dam 3 goluri. Altii joaca si dau un gol. Nu vreau sa raspund la provocari", a spus Petrescu, aluzie la victoria Stelei din derby-ul cu Dinamo, 1-0.



CFR intalneste Juventus Bucuresti in etapa urmatoare.