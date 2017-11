Petrescu, dezlantuit: "CFR e cea mai dezavantajata din ultimii 10 ani! Suntem FURATI pe fata!" Mesajul pentru stelisti

Dan Petrescu lanseaza un atac fara precedent asupra arbitrajului din Romania si ii cere lui Gino Iorgulescu sa introduca proba video.

Acuzat de adversari ca pune presiune pe arbitraje cand CFR este cea care beneficiaza de ajutorul brigazilor, Dan Petrescu spune ca echipa din Cluj e cea mai dezavantajata echipa din ultimii 10 ani din Romania si acuza nu mai putin de 10 penalty-uri neacordate in 4 meciuri! Mai mult, Petrescu spune ca simte ca toata tara are ceva cu echipa sa, care nu este lasata sa castige titlul in fata Stelei.

"Am avut 10 penaltyuri in 4 meciuri. Suntem cea mai dezavantajata echipa din Romania din ultimii 10 ani, eu n-am mai vazut asa ceva. Am deranjat pe toata lumea si ne-au oprit. Chemam toti arbitrii din lume daca vreti si va aratam ce am avut noi. Altii vorbesc, dar n-au nimic, ei zic.

Sincer, eu ma simt ca toata lumea e impotriva CFR-ului acum, sincer. Sper ca in viitor sa fie altii cei mai dezavantajati, nu CFR, pt ca noi suntem intr-adevar dezavantajati. Daca era proba video, cum a promis domnul Iorgulescu, va promit ca aveam 8 puncte. Am avut goluri marcate, goluri! Am marcat goluri cu Steaua si cu Botosani clare, am avut penaltyuri clare, care toti specialistii au spus ca a fost penalty. Daca era proba video, in mom asta aveam 8 pct in plus si nimeni nu mai spunea nimic. Sper ca in urmatoarele meciuri, arbitrii sa greseasca in favoarea CFR-ului sau sa ne dea ce e al nostru. Pai ce presiune sa pun cand ne-au facut ce ne-au facut? Nu poti sa ai 8 faze de penalty intr-un meci, 8!

Din 8 nu e niciunul? Macar 4! Nu se poate asa ceva, nu se poate! Este incredibil ce se intampla! Toti cei care si-au facut treaba acum sunt bine, nu mai zice nimeni nimic, toata lumea e fericita, toata planeta e fericita, Steaua e pe primul loc! Hao sa fim toti fericiti! Si noi! Sunt cei mai fericiti, si-au facut treaba! Si-au facut treaba! Dar nu se mai poate asa ceva! Se incearca sa se faca probleme intre mine si fani. Eu niciodata n-am avut probleme cu fanii! mai ales cu fanii mei. Se incearca sa se creeze ceva. Am fost opriti, domnilor, am fost opriti! Si-au batut joc de noi, ne-au luat la misto. La ultimul meci au trimis un arbitru care nu stiu unde arbitrat. Saracu', nu vedea nici o faza, pai cum sa vezi nicio faza din opt in careu?

Dar nu se poate asa ceva, numai o echipa sa vorbeasca, sa fie avantajata in tara asta, dar nu se poate! Altii vorbesc ca sunt dezavantajati, sa vina cu faze, sa arate! Eu cand am spus ca Steaua o sa ia Europa League, au spus ca eu pun presiune. Si acum toti de la Steaua declara ca vor sa castige Europa League. Eu cand am zis ca Steaua e favorita, toti au zis ca nu e adevarat. Eu n-am pus nicio presiune, eu zic realitate.

Fac 50 de ani in 22 decembrie, nu am venit aici sa mint sau sa vorbesc aiurea, nu stiu ce prostii. Realitatea este ca CFR Cluj e furata in acest moment, furata, clar! Si-au batut joc de noi! Sa nu mai dea penalty atunci! Daca noi stam numai in careul advers! Daca noi dam goluri valabile si ei ne scot mingea din poarta. Am avut atatea penaltyuri incat ne e greu sa le si numaram. Devine imperios necesara introducerea probei video in arbitrajul romanesc", a spus Petrescu in conferinta.

Si Iuliu Muresan a cerut arbitraj video in fotbalul romanesc. "Am avut atatea penaltyuri incat ne e greu sa le si numaram. Devine imperios necesara introducerea probei video in arbitrajul romanesc", a spus presedintele clujenilor.