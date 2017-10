Petrescu are solutia de AVARIE! Unde se poate "refugia" antrenorul daca nu va reusi sa redreseze situatia de la CFR

Dan Petrescu a avut un tur de campionat excelent pe banca CFR-ului, insa primele meciuri din retur au iscat o criza la formatia din Gruia. CFR a pierdut primul loc in favoarea stelistilor, dupa ce s-a incurcat cu Botosani, Viitorul si Medias.

In cazul in care situatia de la CFR se va inrautati, existand deja discutii despre o nemultumire a conducerii fata de antrenor, pornita de la negocierile cu FRF pentru preluarea primei reprezentative, Petrescu ar putea fi demis. El nu ar sta, insa, prea mult pe bara!

Impresarul lui Dan Petrescu, Nicolae Pirnau, spune ca antrenorul a primit constant oferte din Rusia.

"Dan a lasat o impresie foarte buna in Rusia si are toate sansele sa revina in aceasta tara. A avut tot timpul oferte de aici. Orice oferta se discuta, se analizeaza, dar vom vedea ce vom face. Deocamdata este la Cluj", a spus Nicolae Pirnau pentru ziare.com.

Petrescu le-a pregatit in Rusia pe Kuban Krasnodar, in doua randuri, si pe Dinamo Moscova.