Asaltat cu mesaje din toata lumea, Hagi a primit o felicitare cu totuls peciala din partea fiicei sale, Kira.

Plecata in America, fata cea mare a lui Hagi a fost conectata in permanenta la ceea ce se intampla in meciul cu CFR. La final, a postat un mesaj de felicitare dedicat tatalui ei: "Pentru mine, Regele a devenit Zeu!"