Pe ce stadion SUPERB vor juca Sumudica, Boldrin si Lung dupa ce au ajuns la Kayserispor

De la Giurgiu, unde stadionul era mai mult gol, Sumudica se muta pe un OZN al Turciei. E plin ochi la fiecare meci. Langa Lung si Boldrin, Sumudica il vrea si pe Sapunaru!

Lung va lua aproape 1,5 milioane de euro in 3 ani la turci! De bucurie, a incurcat si numele echipelor! :) La Kaiseryspor, Lung va fi coleg cu Boldrin. Cei doi il asteapta si pe Sapunaru.



"Noi ne dorim ca aceasta echipa de la Astra sa se construiasca in jurul lui. Va ramane la noi multi ani de acum incolo", spune presedintele Astrei, Dani Coman.



Stadionul lui Kayseri e unul din cele mai frumoase din Turcia. Are 32 de mii de locuri si e plin la fiecare meci.