Pana sa ajunga in Champions League, Dinamo poate intra in Cartea Recordurilor cu ajutorul unui cipriot! VIDEO

Un cipriot poate intra in Cartea Recordurilor.

Cel mai mare fan al lui Platini e din Cipru si a colectionat peste 40 de mii de tricouri, mingi, poze si fanioane. Acum cativa ani si-a pus in buletin si numele Platini.

In colectia, cu care cipriotul vrea sa intre in cartea recordurilor se gaseste si un fanion cu Dinamo. Omul si-a deschis muzeu cu tot ce a strans. Masina a ingropat-o in poze.