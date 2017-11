"Pai ce, sunt fraier? Tusierul nu stia ce sa faca, trecea timpul si CFR nu dadea gol!" Primele reactii dupa CFR Cluj 2-0 Sepsi

CFR Cluj 2-0 Sepsi / Cei de la Sepsi nu au acuzat arbitrajul dupa infrangerea de la Cluj. Promit o victorie in urmatoarea etapa, cu Dinamo.

Primul gol al meciului din CFR - Sepsi a fost principalul subiect al partidei.

"Parerea mea ca n-a fost gol, nu mai putem intoarce decizia arbitrului. Asta este, muncim si mergem mai departe. Stiam ca ne asteapta un meci foarte greu, stiam punctele lor forte, am facut fata cu greu, dar totusi jocul nostru merge mai bine de la meci la meci.



Trecem printr-o perioada foarte greu, sper sa ne revenim cat mai rapid si ma refer la meciul cu Dinamo, sper sa castigam acasa" a spus portarul Niczuly.



"Inca nu am apucat sa vad faza, din ce am inteles a fost gol. Ne-a demoralizat putin acea faza. CFR nu ne-a surprins aproape deloc. Nu stiu daca trebuia penalty, m-a calcat Boli la acea faza, dar a atins si mingea. Este un meci special pentru ca este echipa cu care am contract, daca antrenorul ma va baga voi da totul pentru victorie pentru clubul care ma plateste" a spus Patrick Petre la Digi Sport.

"Chiar daca CFR este pe primul loc, i-am chinuit destul de mult. Nu cred ca au avut vreun sut pana la acea faza. Nici nu mai conteaza daca a fost, tusierul s-a speriat, nu stia pe unde sa fuga, trecea timpul si CFR nu dadea gol.



Se vede ca anumite echipe beneficiaza de arbitraje mai bune. Daca vorbesc rar despre arbitraj, asta nu inseamna ca sunt fraier. E logic, se vede, e clar

Am emotii mari si cu Dinamo, normal. Toata lumea vorbeste ca Dinamo trebuie sa ajunga in playoff, daca nu vor putea, vor fi impinsi. Nu stiu ce este de facut, eu incerc sa antrenez echipa. Cu siguranta Sepsi va arata mai bine si din februarie va fi o cu totul alta echipa" a spus Eugen Neagoe, antrenorul Sepsi.

"Ma bucur ca am reusit sa debutez cu o victorie si ca ne mentinem pe primul loc, sper sa o tinem tot asa. Din primul moment in care am intrat in club am intalnit numai profesionisti" a spus Sebastian Mailat, cel care a debutat la CFR.