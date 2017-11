BOMBA MOMENTULUI IN LIGA 1! Becali vrea un jucator de la CFR in locul lui Alibec! Planul B daca Nemec refuza ultima oferta

Gigi Becali pregateste marile afaceri ale noului an!

Daca nu se va intelege cu Nemec, Steaua isi propune sa transfere de la o alta mare rivala, CFR Cluj, anunta Fanatik. Becali il vrea pe francezul Omrani, pe care l-a remarcat inca din sezonul trecut. Chiar daca in acest sezon fostul fotbalist de la Marseille n-a avut cele mai bune evolutii si a fost chiar in afara lotului mai multe saptamani dupa ce a petrecut in club, Becali e convins de valoarea lui. Transferat chiar de la OM, Omrani a prins 6 meciuri la prima echipa si e fost international U17, U18 si U19 pentru Franta.

Omrani, 24 de ani, a marcat de doua ori in 13 jocuri disputate in acest sezon pentru CFR. In 18 etape, francezul a fost de numai 8 ori titular. Transferul lui Omrani e de asteptat sa-l coste pe Becali in jur de un milion de euro.