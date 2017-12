OFICIAL! Transfer de 700.000 de euro la Craiova! Oltenii dau prima lovitura a iernii

Italienii confirma transferul lui Mitrita.

Atacantul Alexandru Ionut Mitrita (22 ani) a fost transferat definitiv de clubul de fotbal CS Universitatea Craiova de la gruparea italiana de liga secunda Pescara, dupa ce in vara fusese cedat in Banie sub forma de imprumut, anunta presa italiana.

Presedintele clubului Pescara, Daniele Sebastiani, aflat in Romania, pentru a studia posibilitatea unor transferuri, a perfectat cedarea definitiva a lui

Mitrita, pentru suma de 700.000 de euro la echipa antrenata de compatriotul sau Devis Mangia.

Mitrita a marcat 6 goluri in 16 partide in actuala editiei a Ligii I.

Nepotul fostului fotbalist Dumitru Mitrita a mai jucat in cariera sa la Viitorul Constanta si Steaua.