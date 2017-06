OFICIAL | Maghiarul dorit de stelisti s-a intors in tara natala: Bole a plecat din Liga I

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Trecut pe lista de transferuri a FCSB, dupa cum chiar el a recunoscut, mijlocasul maghiar Lukacs Bole a ales sa revina in tara natala. Bole a plecat de la CSM Iasi dupa 3 sezoane, liber de contract, si a semnat cu Ferencvaros, cea mai titrata echipa din Ungaria, cu 29 de campionate castigate.

Bole recunostea inaintea incheierii campionatului ca agentul sau a fost contactat de Steaua. Totusi, negocierile nu au ajuns la un consens, iar fotbalistul a ales sa se intoarca in tara natala.

Bole a jucat de 90 de ori pentru CSM Iasi, bifand 14 goluri si 13 assisturi.

In varsta de 27 de ani, acesta a fost unul dintre cei mai buni oameni ai Iasiului in ultima stagiune.

"Am vorbit cu cei de la FCSB, impresarul meu a discutat mai mult, insa nu mai vreau sa vorbesc pana la finalul sezonului. Nu ma gandesc la ce va fi din vara, ma concentrez pe acest finald e sezon. De la Iasi nu am primit nicio oferta de prelungire", spunea Bole in urma cu o luna.