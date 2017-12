OFICIAL | Dinamo si-a vandut capitanul! Anuntul facut de "caini" in aceasta seara

Dinamo a anuntat oficial vanzarea lui Paul Anton in Rusia, la Anzhi Makhacikala.

Dinamo a anuntat transferul capitanului Paul Anton. Acesta a semnat cu formatia rusa Anzhi, aducandu-le "cainilor" 500 de mii de euro in conturi.



Anton a revenit la Dinamo in vara, dupa imprumutul pe un an la Getafe, formatie pe care a ajutat-o sa promoveze in La Liga.



Mijlocasul a jucat in total 54 de meciuri pentru Dinamo, in doua perioade, marcand 8 goluri.



Pana la 26 de ani, Anton a mai jucat la Gloria Bistrita, Delta Tulcea, FCM Targu Mures si Pandurii.