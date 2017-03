OFICIAL! Craiova joaca la Pitesti meciul decisiv pentru playoff! Dinamo va juca la Severin cu Pandurii

Craiova - Gaz Metan si Pandurii - Dinamo sunt meciurile care stabilesc o mare parte din clasamentul playoff-ului din acest an.

CSU Craiova anunta pe site-ul oficial ca meciul cu Gaz Metan Medias se va disputa la Pitesti, pe stadionul "Nicolae Dobrin".



Pandurii - Dinamo se va juca, in schimb, la Severin, pe arena impartita pana acum cu Craiova.



Pandurii si Craiova au folosit in acest sezon arena din Severin, pentru ca la Targu Jiu si Craiova arenele sunt in reconstructie.