Oferte din Spania si Polonia! Rivaldinho poate pleca iarna asta de la Dinamo

Criza in atacul lui Dinamo! Dupa Nemec, si Rivaldinho e aproape sa plece.

Brazilianul are doua oferte clare, din Spania si Polonia. Tatal sau l-a sfatuit sa continue in Stefan cel Mare pana la finalul sezonului, apoi sa se gandeasca la transfer.

"Luna trecuta a fost ceva din Polonia, insa am transmis ca nu vreau sa vorbesc atunci. Apoi, cam acum o luna si jumatate, tata a fost sunat de cineva care i-a zis ca are o oferta din Spania, liga a doua. A ramas sa vorbim tot la iarna. As prefera sa stau la Dinamo pana la finalul campionatului, apoi sa vedem ce va fi. Daca va fi o oferta buna si pentru club, atunci o sa ma gandesc. Tata m-a sfatuit sa termin sezonul aici", a spus Rivaldinho pentru Gazeta Sporturilor.