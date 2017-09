Oferta ratata in ULTIMA CLIPA de Becali pentru Alibec! Cine platea 10 milioane de euro pe varful Stelei

Gigi Becali dezvaluie ca a acceptat o oferta pentru Alibec, insa a fost prea tarziu pentru ca perioada de transferuri s-a incheiat. Steaua - Plzen, ora 22:00, ProTV!

Dica, Budescu si Alibec CRED IN STEAUA LOR:

In plin scandal cu conducerea Stelei, Alibec si-a luat masina de 170.000 de euro. Varful Stelei nu a primit o marire de salariu si nu a prins un transfer in strainatate. Putea sa ajunga la Wolverhampton in aceasta vara, in chiar ultima zi de transferuri. Becali a dezvaluit ca a acceptat o oferta de 10 milioane de euro, insa nu a mai fost timp pentru ca mutarea sa fie inregistrata. Cei de la Wolverhampton au insistat toata vara pentru Alibec si ii ofereau 25.000 de euro pe saptamana, de 5 ori mai mult decat castiga in Romania.



"Trebuie sa inteleaga ca am avut oferta pe el, 8 milioane, apoi 10 milioane, am acceptat, dar nu se mai putea face transferul. Impresarul a stat 6 ore la birou. Am zis ca gata, luam banii, dar deodata a cazut", a declarat Becali la Digi.