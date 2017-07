Oferta fabuloasa pe care Becali a vrut sa o faca. "Dadeam 3 milioane de euro, are forta, viteza, are tot"

Becali a incercat de mai multe ori sa il transfere pe Ivan.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Andrei Ivan s-a transferat in Rusia pentru fabuloasa suma de 4 milioane de euro, un nou record pentru Craiova, precedentul fiind stabilit de Chivu, 3,2 milioane de euro.

Acesta a fost in atentia lui Becali de mai multe ori, insa Rotaru nu a dorit sa vanda tot pachetul Ivan-Baluta-Bancu-Mateiu la Steaua. Becali spune ca a vrut sa ofere el 3 milioane pe Ivan, insa acesta semnase deja cu Krasnodar.

"Am inteles ca suma de transfer e 3 milioane, nu 4 milioane, 3 milioane plus un milion bonus. Nu m-a surprins transferul, eu stiam cat valoreaza, chiar m-am gandit, am vorbit cu cineva, zic domne are oferta de 3 milioane de nu stiu unde, vroiam sa dau eu banii astia.

Deci Ivan e un jucator valoros, un jucator care se agata de fundas, e ca un scai, are si mobilitate, are si putere si viteza, le are pe toate, bine n-are executie, e inca tanar, va regla asta, va fi mare fotbalist", a spus Becali despre Ivan.