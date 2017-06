Oferta de la un club ISTORIC pentru Miriuta. Primul raspuns pe care l-a dat

Vasile Miriuta a fost adus in discutie la Botosani, Sepsi sau ACS Poli, insa niciuna dintre variante nu s-a concretizat.

Miriuta e acum favoritul sefilor de la UTA pentru a-l inlocui pe Laurentiu Rosu. Liber dupa despartirea de CFR Cluj, Miriuta e la Budapesta alaturi de familie. Antrenorul refuza insa revenirea in Romania si anunta ca vrea sa lucreze in strainatate.

"N-a fost nicio discutie clara cu nimeni din tara. Eu astept oferte din strainatate. Am ceva discutii in Grecia. Vreau sa antrenez afara", a spus Miriuta pentru Liga2.ro.

In cazul in care nu se vor intelege cu Miriuta, conducatorii de la UTA il au ca varianta de rezerva pe Adrian Falub, omul care a promovat in Liga 1 cu U Cluj, Unirea Alba Iulia si ASA Tg. Mures. Laurentiu Rosu a plecat in Spania, in concediu, insa n-a exclus nici el posibilitatea de a continua la Arad.