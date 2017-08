"Obiectivul nostru e calificarea in Champions League!" Anuntul de MILIOANE al lui Dica. Ce spune de transferurile lui Golofca si Planic

Chiajna 1-2 Steaua | Pustii i-au adus lui Dica victoria la Chiajna. Golurile lui Benzar si Man din ultimele 15 minute au rezolvat meciul.

Dica spune ca obiectivul Stelei e calificarea in grupele Champions League, chiar daca e constient de valoarea lui Sporting.

"A fost o victorie muncita, dar importanta pentru noi. Stiam ca avem meci greu la Chiajna. Am incercat sa blocam mingile lor lungi si contraatacurile. Per ansamblu, sunt multumit de atitudinea baietilor. Am reusit sa intoarcem rezultatul, felicitari jucatorilor mei. Trebuie sa gandesc foarte bine aceasta perioada, avem nevoie sa odihnim jucatorii. Obiectivul nostru este sa intram in grupele Champions League.

Nu e o surpriza ca Benzar a marcat asa astazi, la antrenamente incearca mereu si ii iese. I-am zis lui Alibec ca voi apela la el daca vom avea nevoie in repriza a doua, s-a descurcat foarte bine. Ma bucur ca vine Planic, aveam nevoie de un fundas central. Golofca ne va ajuta, e un jucator pe care-l asteptam cu mare placere, la fel ca pe Planic, aveam nevoie de ei", a spus Dica la Digisport.