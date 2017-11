"O sa fim VIJELIA Europei! Arhanghelii! Coman o sa-i rupa genunchii lui Sergio Ramos!" Becali anunta o afacere MONDIALA pentru Steaua

Becali e sigur ca marile lovituri europene pentru Steaua vor veni dupa calificarea in grupele Champions League!

Man, Tanase si Florinel Coman sunt jucatorii de la care Becali asteapta zeci de milioane.

"Cea mai mare dorinta a mea e sa-l vad pe Man cum joaca pe postul de al doilea varf. Daca poate juca bine si al doilea varf, ii creste cota cu inca 10 milioane. Cand spuneam ca o sa-i dau pe jucatori cu milioane, spuneati ca o sa bat campii. Astea sunt timpurile, de 10-20-30-70-60 de milioane. Nu vedeti cum se vinde in Europa? O sa intru in Champions League, o sa se califice si echipa nationala.

Lui Sergio Ramos o sa-i rupa Coman genunchii si o sa joace si la Euro si la Mondial si o sa-i innebuneasca pe aia, o sa-i dribleze. O sa intrebe lumea...ba, cine-i asta? Ala de care zice Becali ca vrea 100 de milioane. Asa va fi, exact cum va spun eu acum. Tineti minte ca asa va fi. Vor veni sa plateasca! Se vor ingramadi la clauza. O sa vedem pe care s-o acceptam.

In Man cred, dar nu avansez sume. Dar la Coman... in el cred asa mult cum va spun acum ca vad lumina zilei. La ora asta, Coman este evaluat de mine contabil la 7 milioane de euro. Coman, Tanase, Man si cu Nedelcu vreau sa fie vijelia Europei. Asa va fi! O sa gasim un nume biblic, lasati ca-l gasesc eu. O sa gasesc un nume biblic, Arhanghelii sau Sfintii, ceva care sa aiba rasunet si in Europa. Ei dupa asta se duc, dupa fenta", a spus Becali la PRO X.