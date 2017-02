"Nu vreau sa vorbesc despre Steaua!" Ultimii jucatori ARUNCATI de Becali din echipa! Azi au fost prezentati

Steaua s-a mai despartit de inca doi jucatori.

Enceanu si Chitosca au fost lasati de Steaua la FC Brasov, dupa ce Reghe a decis ca nu are nevoie de ei. Pentru Enceanu, mutarea inseamna o revenire acasa.

La prezentarea oficiala, Enceanu nu a vrut sa mai vorbeasca despre Steaua, dezamagit ca nu a reusit sa se impuna acolo.

"Ma bucur ca am revenit acasa, am venit cu inima deschisa si vreau sa ajut la indeplinirea obiectivului. Este o placere sa revin la FC Brasov si sa joc la echipa unde am crescut. stiu situaţia din Liga a 2-a si, din punctul meu de vedere, avem sanse mari sa promovam, pentru ca avem o echipa buna, cu jucatori de valoare."

"La Steaua nu prea am jucat, sper sa o fac aici si cred ca este un pas inainte pentru mine venirea la FC Brasov. Voi da totul pentru echipa, ma voi lupta pentru titularizare. Concurenţa este benefica, pentru ca fiecare jucator vrea sa demonstreze ca merita un loc de titular."

"Nu vreau sa vorbesc despre perioada petrecuta la Steaua, acum sunt la FC Brasov, echipa pentru care voi da totul. Vreau sa ma impun si sa joc. Incepem campionatul cu un meci greu cu Olimpia, o echipa buna din Liga a 2-a, dar daca noi ne facem jocul nu cred ca ne va sta cineva in cale. Speram ca terenul de joc sa fie bun la ora jocului cu Olimpia", a spus Enceanu, potrivit Monitorul Expres.