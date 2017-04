Nu vorbim dar se rezolva :) Reactia lui Muresan cand a fost intrebat daca pleaca Deac si Horj la Steaua

► Superkombat "INVAZIA GREILOR" e vineri seara la Sport.ro de la 20:00.

Gigi Becali a anuntat ca l-a transferat pe Deac de la CFR si negociaza pentru Horj, tanarul fundas central de la Cluj. Presedintele lui CFR, Iuliu Muresan, a spus la Sport.ro ca nu poate vorbi despre transferuri dar Deac "se rezolva" daca vrea jucatorul iar despre Horj ... este in plin campionat :)

"Nu e asa usor sa il ia Steaua pe Deac, exista o clauza dar trebuie sa ne dam si noi acordul pentru transfer. E complicat dar vom tine cont si de dorinta jucatorului, in primul rand. E un jucator emblematic pentru noi, joaca de 10 ani la CFR, cu cateva intreruperi.

Nu vreau sa vorbesc acum, nu se fac transferuri acum in timpul sezonului, sunt jucatori sub contract, si Deac si Horj, nu e bine sa vorbim acum. Noi am mai facut transferuri, nu vorbim despre ele, nici nu recunoastem, nu asa se fac.", a spus Iuliu Muresan la Sport.ro