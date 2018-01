"Nu putem rata TITLUL pentru al 3-lea an!" Conditia anuntata de Mihai Stoica pentru ca Steaua sa devina campioana Romaniei

Steaua este implicata in 3 competitii si in a 2-a parte a sezonului.

Mihai Stoica a vorbit despre obiectivele Stelei in acest sezon.

"Ne intereseaza foarte tare sa castigam campionatul, nu ne putem permite pentru al 3-lea an consecutiv sa nu luam campionatul. Daca in anii trecuti au castigat echipe, Astra si Viitorul, care au reprezentat surprize foarte mari, de data aceasta avem un adversar de calibru, antrenat de o fosta glorie a Stelei si un om pe care il apreciem in mod deosebit. Cred ca va fi mai captivanta aceasta editie de campionat decat cele precedente.



Meciul tur cu Lazio este intre CFR si Dinamo, returul este intre Dinamo si Sepsi. Trebuie sa vedem sa vedem starea de sanatate a jucatorilor, principala problema cu care ne-am confruntat. Iar accidentarile nu au fost cauzate de o defectiune in de pregatire pentru ca nu poti sa prevezi niciodata ca Nita pica pe piciorul lui Planici sau ca la Beer Sheva jucam pe un teren o combinatie intre muschi si licheni. Se intampla, s-a intamplat foarte des la noi, a fost ghinion care ne-a insotit in prima parte a sezonului. Sper ca acest ghinion sa ne lase in pace.



Cred ca daca nu vom avea accidentari avem prima sansa la titlu pentru ca depindem de rezultatele noastre. O victorie cu CFR Cluj in sezonul regulat ne duce pe primul loc" a spus Mihai Stoica la plecarea Stelei din Romania.