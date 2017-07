"Nu ne afecteaza cu nimic!" Mesajul celor de la CSA Steaua pentru Becali dupa primul meci din noua era

Antrenorul CSA Steaua, Ion Ion, a vorbit despre Gigi Becali dupa victoria cu Comprest, scor 3-0. Steaua - Plzen, marti, 20:30, ProTV!

CSA Steaua exista si a disputat primul meci, un amical castigat in fata celor de la Comprest, scor 3-0.

Ion Ion, antrenorul CSA, a vorbit la finalul partidei despre piedicile pe care Becali incearca sa le puna proiectului Armatei si despre declaratiile acestuia.



"Personal, nu ma afecteaza cu nimic. Stim bine ca Gigi Becali vorbeste mult si, pana la urma, e liber sa spuna ce vrea. Eu nu cred ca e un om cu suflet rau. Vorbeste asa mai mult la cald. Are si el atatea pe cap, nu cred ca sta de Steaua noastra", a declarat antrenorul in varsta de 63 de ani in Libertatea.