"Nu-l vad bine pe Reghe!" Avertismentul primit de antrenorul Stelei dupa ultimele transferuri

O legenda a Stelei il atentioneaza pe Laurentiu Reghecampf.

Ienei, antrenorul legendar al Stelei, spune ca Reghecampf risca mai multe probleme dupa ce Becali a adus toti jucatorii importanti de la Astra.

"Nu-l vad bine pe Reghe. El trebuie sa mai puna frana la niste transferuri. In ultimul timp Gigi Becali i-a tot adus jucatori care l-au invins in campionatul trecut, dar si in acest campionat. Acesti fotbalisti nu vin la Reghe sa stea rezerva."

"Deja i-a adus jumatate de echipa de la Astra. Enache, Boldrin, De Amorim, Alibec si poate Budescu sunt jucatori care i-au produs lui Reghe dureri de cap ca adversari. Aici eu cred ca trebuie sa intervina si orgoliul lui Reghe."

"Eu cred ca e o problema daca patronul iti aduce fotbalisti care te-au invins. Face lucrul asta doar ca sa fi tu in stare ca antrenor sa ii castigi campionatul? Daca se face acest lucru din motivul respectiv, atunci tu Reghecampf chiar ai o problema.", a declarat Ienei pentru Fanatik.