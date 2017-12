Nu doar ca nu-l dau pe Baluta la FCSB, dar se intaresc cu un fotbalist care i-a invins pe ros-albastri in Europa! Ce transfer negociaza Craiova

Oltenii au incheiat anul pe podium si viseaza la titlu. Acestia nici nu vor sa auda de intarirea rivalelor. Ba din contra, isi cauta intariri pentru lupta din primavara.

CSU Craiova negociaza transferul unui fotbalist care a invins Steaua in UEFA Europa League.



Tuttomercatoweb noteaza ca oltenii sunt interesati de transferul mijlocasului Antonini Culina, de la FC Lugano.



Culina a lucrat cu Mangia la Spezia, in sezonul 2013/14, ajungand ulterior in Elvetia.



Antonini Culina a bifat 17 meciuri pentru Lugano in toate competitiile, marcand doua goluri si oferind o pasa decisiva.



In varsta de 25 de ani, Culina a mai trecut pe la HNK Rijeka, Spezia si Varese.