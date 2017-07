"Nici n-am vazut ca am luat rosu!" :)) Reactia geniala a lui Munteanu dupa ce a luat rosu cu Steaua

Alex Munteanu a rezistat mai putin de o repriza in teren. A vazut rosu pentru doua galbene.

Mijlocasul lui ACS Poli nici n-a vazut cand centralul Chivulete i-a dat al doilea avertisment. Colegii i-au spus ca a fost eliminat. Munteanu si-a cerut scuze atat in fata lui Junior Morais, cel pe care l-a lovit la faza celui de-al doilea galben, cat si a colegilor si a staffului tehnic de la Poli.

"La primul galben am sutat mingea in jucatorul Stelei, probabil asta l-a deranjat pe asistent. Nici nu am vazut ca am luat rosu, colegii mi-au zis. Mi-am pierdut capul, imi cer scuze. A fost un gest urat, mi-am cerut scuze in fata colegilor, a antrenorilor. Sper sa invat din ceea ce s-a intamplat azi si sa nu mai repet greseala", a spus Munteanu la Dolce Sport.