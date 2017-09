NEBUNIE la Severin! Bokila a aruncat cu APA spre public, bodyguarzii au sarit pe el! Imbranceli si injuraturi. Ce s-a intamplat

Tensiunea derby-ului Craiova - Dinamo nu s-a stins nici dupa finalul partidei!

Fanii de la Severin i-au injurat pe dinamovisti in drum spre vestiare. Bokila a reactionat si incercat sa arunce cu apa in directia suporterilor. A fost momentul care putea declansa o bataie generala. Agentii de securitate au sarit dupa Bokila, dar Danciulescu si alti oameni din staff-ul lui Dinamo au facut scut in jurul fotbalistului congolez! S-au schimbat injuraturi si imbranceli pana la vestiare!

"Suntem primiti cu scuipaturi, injuraturi, inteleg rivalitatea, dar parca e prea dusa la extrem. Eu nu cred ca ei sunt primiti asa la Bucuresti. Dar e problema lor. Parca e dusa la nivel de ura aceasta rivalitate si nu e frumos", a spus capitanul de azi al lui Dinamo, Paul Anton, dupa meci.