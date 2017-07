"Ne-au refuzat multi jucatori!" Contra admite problemele de la Dinamo si poate pleca: "Exista o clauza"

Dinamo a facut transferuri importante in aceasta vara, dar a si ratat cateva mutari.

Dinamo a inceput perfect sezonul cu o victorie la scor in fata celor de la Juventus Bucuresti. Contra nu l-a putut folosi pe cel mai important jucator adus in aceasta vara, Albin, acesta venind abia saptamana trecuta in Romania.

"Foarte multi jucatori ne-au refuzat, foarte multi au zis ca mai asteapta, dar noi nu mai puteam astepta. Mi-ar fi placut sa-i am mai repede pe majoritatea, dar asa e cand incepi pregatirile in iunie.



Au fost multi jucatori interesanti pe care i-am dorit. Noi nu ne permitem sa asteptam" a zis Contra la TV Digi Sport.

Contra admite ca o poate parasi pe Dinamo: "Nu ma voi arunca cu capul inainte la prima oferta. Voi vedea ce va fi. Imi doresc sa merg in Spania, dar nu sunt innebunit sa plec. Ma simt bine la Dinamo. Exista o clauza sa plec, dar nu la asta imi sta mie capul" a mai spus Contra.

Dinamo revine in cupele europene saptamana viitoare in fata celor de la Athletic Bilbao.