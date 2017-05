"Ne-a promis premierul Grindeanu ca da o ordonanta de urgenta in doua-trei saptamani!" Surpriza de ULTIMA ORA pentru toate cluburile de fotbal

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Celta - Man United! Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania!

Razvan Burleanu a anuntat astazi ca Guvernul pregateste o reglementare in ceea ce priveste finantarea sportului din bugetele locale.

In acest moment, legea sportului este neclara, iar asta duce la situatii absurde. De exemplu, Primaria Ploiesti nu are voie sa vireze niciun euro spre clubul Petrolul, si asta in timp ce CSM Bucuresti are un buget pe 2017 de 13 milioane de euro, suportat din banii Primariei Bucuresti.

"Nu exista solutii salvatoare in fotbalul romanesc si noi credem cu incapatanare ca putem iesi din acest cerc vicios."

"Cluburile din liga a doua si a treia sunt sustinute aproape in totalitate din fonduri publice si in doua - trei saptamani avem o promisiune din partea premierului ca se va da o ordonanta de urgenta pentru reglementarea acestei finantari locale", a anuntat presedintele Federatiei.