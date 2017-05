"Revolutia" lui Burleanu: ce sloganuri au de azi Liga 2 si Liga 3! Principiul solidaritatii va fi impus cu forta de FRF

Cu mai putin de un an inainte de alegerile pentru sefia FRF, Razvan Burleanu le promite cluburilor din ligile inferioare un rebranding menit sa creasca atractivitatea competitiilor.

Razvan Burleanu a prezentat astazi, intr-o conferinta de presa, noile sloganuri pentru ligile inferioare.

Pentru Liga a II-a, sloganul este "Marea performanta incepe aici", iar pentru Liga a III-a, "Echipa ta, fotbalul tau".

Presedintele FRF e convins ca acesta este primul pas intr-un plan revolutionar pentru fotbalul mic.

"Nu vorbim doar de o identitate vizuala, ci de impunerea unor branduri. Logo-urile sunt doar semne si simboluri si un ne vom referi doar la imaginea vizuala, am avut asistenta din partea UEFA in privinta acestui proiect. Aceste noi povesti trebuiau sa se bucure de sustinerea echipelor din liga a doua si a treia si am avut intalniri cu reprezentantii din cele doua esaloane, care au fost in unanimitate pentru sustinerea celor doua branduri. Pentru un succes pe termen lung ai nevoie de consolidarea brandului", a spus Burleanu.

Principiul solidaritatii va fi impus cu forta

Razvan Burleanu spune ca "principiul solidaritatii", prin care cluburile de Liga I vor fi obligate sa directioneze o parte din drepturile TV , va fi aprobat, chiar daca LPF se opune.

"Am vazut ca cei de la LPF s-au grabit sa voteze. Pe 27 mai avem Adunare Generala si se va vota. Nu stiu daca le place sau nu celor din Liga I, dar Adunarea Generala este forul suprem al fotbalului romanesc si chiar daca le va placea sau nu, principiul solidaritatii nu va disparea din fotbalul european", a mai spus presedintele FRF.