"N-am inchis un ochi toata noaptea!" Promisiunea lui Alibec pentru suporteri, dupa dezamagirea cu Sporting

Denis Alibec spune ca n-a dormit toata noaptea dupa meciul cu Sporting.

Sporting e mai buna, recunoaste Denis Alibec, care promite ca isi va lua revansa in fata fanilor in Europa League, competitie transmisa in direct de ProTV!



"Sunt mai buni. Puteam, stiu ca puteam, dar sunt mai buni. N-am inchis un ochi toata noaptea, dar asta e... Gata, capul sus! Va rog sa ma iertati! Nu am jucat niciodata cu 50.000 de suporteri in spate. E fantastic! Mai vreau! Abia astept sa ma revansez fata de voi. Va multumesc! Forza Steaua!", a scris Alibec pe Facebook.