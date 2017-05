Mutu ii lasa pe fani fara cuvinte! Vrea sa il aduca la Dinamo pe argentinianul Iturbe de la AS Roma

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45!

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Mutu vrea sa fie la Dinamo ca Perez la Real si sa faca un mare transfer in fiecare vara. Anul trecut, Mutu l-a ratat pe Mexes. Acum incearca sa aduca un fotbalist de nationala de la Roma.

Mutu tinteste sus de tot daca Dinamo il pierde pe Nemec. Mutu s-a interesat de Iturbe, fotbalistul pe care Roma l-a imprumutat la Torino. In sezonul in care a ajuns in Europa dupa 5 ani, Dinamo vrea sa-l imprumute pe Iturbe.

"Daca vom reusi sa ne miscam bine in perioada asta, sa aducem jucatori de calitate, putem sa zicem ca vom incerca sa ne batem sa castigam campionatul", spune Contra.