Mutu anunta primele mutari ale iernii: "Aducem un fundas central si mai vrem un jucator". De ce au renuntat "cainii" la Lazar

Dinamo a inceput pregatirile de iarna fara nicio noutate in lot. Ba chiar mai mult, Andone a ramas fara unul dintre cei mai in forma oameni in acest sezon: Vali Lazar.

Managerul general al lui Dinamo anunta insa clar: la Dinamo vor sosi macar doi fotbalisti.

Adrian Mutu a vorbit despre situatia de la Dinamo, plecarea lui Lazar si posibilele achizitii intr-un interviu acordat unui site al fanilor dinamovisti, dinamo1948.club

Mutu a spus ca Vali Lazar a fost lasat sa plece in Qatar datorita insistentelor sale. Jucatorul si-a dorit foarte mult sa plece, iar conducerea lui Dinamo a considerat ca e mai bine sa il cedeze.

Pe de alta parte, Mutu a spus ca oferta din vara a Stelei pentru Gnohere a fost refuzata in speranta ca fotbalistul se va hotari sa-si prelungeasca intelegerea.

"Gnohere a ramas insa cu gandul doar la Steaua si indiferent de salariul pe care i l-am oferit sau de ce oferte au mai venit pentru el, a refuzat sa discute. Am fost nevoiti sa-i dam drumul pe o suma mai mica acolo unde si-a dorit si unde semnase deja. Acestea sunt riscurile atunci cand lucrezi cu oameni, mai ales daca nu ai de-a face cu caractere", a spus Mutu.

Adrian Mutu a spus ca nu mai exista oferte pentru un alt fotbalisti dinamovist in prezent.

Pe de alta parte, acesta spune ca vor veni macar doi fotbalisti noi sub comanda lui Andone.

"Deocamdata nu avem nicio oferta scrisa pentru alt jucator si n-ar trebui sa mai plece nimeni, dar daca apare vreo oferta avantajoasa, atunci discutam.

Fata de alte perioada intermediare, de data aceasta cred ca am trimis in cantonament un lot destul de echilibrat, care, cu siguranta, poate fi intarit. Vom aduce cel putin doi jucatori in acesta iarna, dar dupa o analiza foarte serioasa. Vrem sa iesim mai puternici din perioada de pregatire si incercam sa pastram un echilibru, nu sa aducem jucatori doar de dragul de a-i aduce. Unul dintre posturile pe car evom transfera este cel de fundas central, singurul pe care antrenorul ne-a semnalat ca avem nevoie de un jucator cu experienta. Vom incerca sa-l aducem cat de curand pentru a prinde o buna bucata din pregatire. Pe langa acesta, e posibil sa mai aducem unul sau doi jucatori si consider ca avem lotul definitivat si pregatit sa lupte pentru toate cele trei trofee", a spus Mutu, citat de dinamo1948.club