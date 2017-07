Motivul pentru care Steaua a ratat titlul. Reghe si Meme, cuplul care a distrus echipa fizic

Antrenorul si managerul Stelei au reusit sa ingroape echipa cu metodele lor, declara fostul preparator.

Fostul preparator al Stelei Mateo Spatafora, a dezvaluit in Gazeta motivele pentru care a plecat de la Steaua dar si de ce echipa s-a prabusit fizic in finalul sezonului.

Acesta spune ca pregatire fizica nu era facuta de el, cum ar fi fost normal, ci de Reghecampf, care le spunea jucatorilor ce sa faca. Acestia alergau 9-10 kilometri in fiecare dimineata, antrenandu-se practic pentru maraton, nu pentru fotbal.

Spatafora spune ca la Steaua nu lucra niciun stil de pregatire: "Nu se lucra nici dupa stilul italian, nici dupa cel german. Aici se faceau antrenamente de fitness si de TRX absolut inutile, care durau cu orele. De aceea ne-a omorat Dinamo de fiecare data cand ne-a prins, ca jucatorii picau fizic", a spus acesta.

Spatafora a dezvaluit ca a fost indepartat de managerul Mihai Stoica, cel care a revenit langa echipa dupa ce a iesit din puscarie si care, treptat, a inceput sa isi exercite influenta la echipa. "Au vrut sa aduca pe altcineva si nu am fost lasat sa lucrez deloc", a spus fostul preparator.

Acesta nu a confirmat dar nici nu a infirmat episoadele nocturne, pline de alcool, de care au fost acuzati Reghecampf si Stoica chiar de Gigi Becali. In cele din urma, managerul echipei a recunoscut ca "s-a intalnit cu alcoolul" la Zurich, inainte de meciul de Europa League, insa Becali a declarat de mai multe ori in presa ca Mihai Stoica are o problema cu alcoolul si acela nu a fost singurul episod.

