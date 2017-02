Motivul din spatele "palmelor" incasate de Sumudica de la Niculae! Ce l-ar fi scos de fapt din minti pe patron

Petre Buduru, presedintele Consiliului de Administratie de la Astra, a explicat de unde a pornit conflictul dintre Marius Sumudica si conducerea clubului.

Razboiul Astra vs. Astra a inceput in urma cu mai bine de jumatate de an, imediat dupa cea mai mare performanta din istoria clubului - castigarea campionatului.

Ioan Niculae s-a enervat la culme, dupa ce a aflat ca Marius Sumudica a depus memoriu la FRF, si ar fi instigat si pe altii sa faca asa, pentru a primi toate restantele financiare, reprezentand salariile si bonusurile pentru obiective.

Asta desi, spune Petre Buduru, Sumudica ar fi stiut ca nu erau bani in conturile clubului in perioada respectiva si ca oamenii din conducere au o strategie clara pentru a face platile pana la ultimul cent.

"Dupa ce s-a castigat campionatul, jucatorii, si in special Sumudica, n-au mai avut rabdare si si-au cerut drepturile cand noi nu puteam sa dam banii. Si el stia asta."

"In luna iulie sau august ne-am trezit cu decizia Comisiei de Disciplina sa le dam toti banii la cei din staff-ul tehnic."

"Cu toate ca se stia ca noi nu avem bani mai devreme de octombrie, noiembrie."

"Era vorba de anumite prime de obiectiv, de anumite salarii. Noi n-am avut bani pe iulie, august si septembrie. N-am avut bani sa le dam."

"Si atunci am cazut de comun acord sa facem cum am facut si anii trecuti - sa facem cesiuni la LPF, ca pe acolo vin banii drepturile TV."

"Si in felul asta, noi, clubul, puteam sa ducem lupta cu monitorizarea de la UEFA, sa raspundem la fiecare cerinta."

"Apoi, dupa Sumudica, ne-am trezit si cu o parte din lotul de jucatori cu adrese la Comisia de Disciplina pentru plata salariilor."

"De atunci a inceput, pentru ca aia a fost o chestie lipstita de fair-play fata de noi.", a spus Petre Buduru la Ora Exacta in Sport.