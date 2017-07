Misterul Florinel Coman si disciplina de milioane de euro! Motivul pentru care Coman e OUT din lot si nu va juca nici cu APOEL

Florinel Coman a fost lasat in afara lotului in toate cele trei meciuri din acest inceput de sezon.

Florinel Coman nu a prins lotul Viitorului in niciunul din cele trei meciuri ale inceputului de sezon si va rata si partida cu APOEL, dupa cum a anuntat Gica Hagi la finalul meciului cu CFR Cluj.

"Pe Coman nu cred ca il veti vedea nici in Liga, cu APOEL", a spus Hagi, zambind, fara sa dea mai multe explicatii.

In spatele absentei lui Coman nu sta o accidentare, ci o problema disciplinara pe care Hagi nu a vrut sa o treaca cu vederea.

Coman a fugit din cantonamentul echipei, in perioada de pregatire, lucru care l-a enervat la culme pe Hagi.



Asa ca in ciuda formei bune pe care a aratat-o Coman in a doua parte a sezonului trecut, si a cotei de piata pe care Viitorul ar fi putut sa o speculeze deja, Hagi a luat o decizie radicala: disciplina, mai importanta ca banii, asa ca Florinel Coman a fost taiat deocamdata de pe lista de prioritati a Viitorului.

Viitorul joaca miercuri primul meci din dubla cu APOEL Nicosia, in turul 3 preliminar UEFA Champions League.

Miza este uriasa - victoria asigura prezenta in grupele Europa League, adica venituri de aproximativ 10 milioane de euro pentru acest sezon.

Celalalt copil al lui Hagi

Florinel Coman este un fotbalist care se identifica cu Academia Hagi, fiind totodata si unul dintre reprezentantii valului de jucatori creati in proportie de 100% pe terenurile de la Ovidiu.

Daca nume precum Chitu (25 de ani) ori Iancu (22) au ajuns la Academie undeva in jurul adolescentei, Coman a pus pentru prima data piciorul la scoala de fotbal a lui Gica Hagi cand era inca elev de gimnaziu.

Academia a fost pentru Coman "acasa" pentru multi ani, ani in care "mama si tata", din indepartata Spanie, au fost adesea doar voci in receptorul telefonului, iar viata s-a desfasurat intre doua locuri: terenul de fotbal si sala de clasa.

Provenit dintr-un oras in care oportunitatile sunt mai degraba rare, Braila, pustiul s-a agatat de poate singura sansa de a-si fructifica talentul.

La Academie, pustiul, mai intai timid, apoi rebel, dupa cum este caracterizat de unul dintre antrenorii sai, totodata si coordonatorul Academiei, Marius Codescu, a invatat ce inseamna sacrificiul, dar si gandirea de campion.

Crescut mai intai de bunici, dupa ce parintii sai au fost nevoiti sa ia drumul strainatatii pentru a-si putea asigura un venit, Coman a avut un start dificil la Academie, ajungand devreme sa invete ce inseamna sa te descurci pe cont propriu.

Numai ca, dupa cum spune si Hagi, la Academie nimeni nu este niciodata singur. Florin a devenit unul dintre componentii generatiei '98 si chiar mai mult de atat, "celalalt copil al lui Gica Hagi".

Pana la plecarea lui Ianis in Italia, cei doi au format o legatura foarte stransa, plecata mai intai de la modul timid in care braileanul s-a prezentat in fata colegilor. Intr-un articol documentat de DoR.ro (Decat o Revista), acesta a povestit ca a ajuns sa formeze prima data echipa cu Ianis Hagi la un joc scoala de "avioanele", in care au castigat toate meciurile. Dupa acel moment, cei doi nu au mai fost doar coechipieri, insa buni prieteni.