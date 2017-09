Miriuta a inceput deja munca la Dinamo! Unde a mers azi, dupa ce a semnat contractul. FOTO

Vasile Miriuta este noul antrenor al lui Dinamo.

Miriuta a semnat azi cu Dinamo si are ca obiectiv castigarea campionatului. Miriuta nu va sta pe banca in partida cu Chiajna, echipa pe care a lasat-o pentru clubul sau favorit. Miriuta a mers insa azi la antrenamentul echipei, condus de Jerry Gane si Iulian Mihaescu, cei care vor sta pe banca si la partida cu Concordia.

Contra, in schimb, a mers la echipa nationala U16.

"Vasile Miriuta o sa fie noul nostru antrenor incepand de joi. Am hotarat asa pentru ca e cel mai bine. Am vorbit cu Vasile, din respect pentru cei de la Chiajna e mai bine sa inceapa treaba de joi. Maine, pe banca vor sta Iulian Mihaescu si cu Danciulescu. Pe lista au fost mai multi antrenori, dar am decis ca Vasile e cel mai bun pentru noi. Ii urez bafta si sa aiba cat mai multe rezultate pozitive. Vasile o sa vina putin mai tarziu sa-i salute pe baieti. Am stat azi si am vorbit mai bine de 4 ore cu el, i-am explicat cum au stat lucrurile.

Erau mai multi antrenori pe lista, n-am nimic personal cu Miriuta cum nu am cu niciun antrenor. Poate doar cu unul de atunci cand eram fotbalist, ca sa fac o gluma. Avem incredere in Miriuta ca poate sa faca treaba buna. Are aceleasi obiective pe care le-au avut si ceilalti antrenori, trebuie sa castige campionatul", a spus Mutu.