Mirel Radoi REVINE in antrenorat: "Am facut scoala in Italia!" Anuntul facut despre urmatoarea echipa

Mirel Radoi a studiat mult dupa despartirea de Steaua, iar acum anunta ca este pregatit sa revina pe banca.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Radoi a mers in Italia sa se scoleasca dupa perioada de cateva luni petrecuta la Steaua in toamna lui 2015. Radoi a avut rezultate modeste, iar multi au pus asta pe seama faptului ca nu avea inca o scoala de antrenori absolvita. Radoi si-a reluat studiile in Italia si a fost ajutat si de Olaroiu.

Acesta spune ca e fan Simeone Inzaghi si ar putea sa-l ajute pe Dica sa treaca de Lazio in Europa League.



"Fac scoala in Italia, am multe reviste despre antrenamentele lui Lazio, sunt fan Simeone Inzaghi.

Am invatat mult in ultima perioada, am facut scoala, am invatat mult fotbal de la Olaroiu. 2018 sper sa-mi aduca o echipa din vara, sper sa prind un proiect serios", a spus Radoi pentru ProTV si www.sport.ro.



Radoi nu mai vorbeste cu Becali, insa cu Dica tine legatura. "De la Steaua vorbesc cu Dica, cu nasul Becali n-am mai tinut legatura, nu este un secret asta. De la Steaua mizez pe Gnohere si Budescu. Nu regret ca am antrenat Steaua", a mai spus Radoi.

Radoi a antrenat Steaua in 2015, cand a fost eliminat de Partizan din preliminariile Champions League si de Rosenborg in playoff-ul Europa League.