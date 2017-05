Minuni si povesti ca in Pacala, fara numar in Liga I! Juventus Bucuresti cere sa joace GRATIS pe National Arena sezonul viitor

Proaspat promovata in Liga I, Juventus Bucuresti s-a trezit cu o problema neasteptata legata de stadion.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Patronul gruparii Juventus Bucuresti, Ilie Ciuclea, a anuntat ca in conditiile in care exista un litigiu privind terenul echipei, nu mai poate investi in modernizarea stadionului pe care ar fi vrut sa evolueze in Liga I, astfel ca va solicita Primariei Capitalei sa joace gratis pe Arena Nationala.

Finantatorul echipei care a promovat matematic in Liga I in acest sezon spune ca a aflat despre cererea de retrocedare a terenului pe care se afla stadionul in momentul in care discuta despre investitiile necesare pentru a putea evolua in primul esalon.

“Primaria este proprietarul terenului, noi l-am avut in administrare fara plata, dar cu conditia de a mentine si de a construi un complex sportiv si ne-am tinut de cuvant pana acum. Si pentru fiecare lucrare trebuia sa cer o noua permisiune. Si cand am cerut-o acum in chestiunea cu promovarea, mi s-a explicat ca exista acest proces si am ramas cu gura cascata."

"In situatia asta, eu cred ca doamna primar general o sa ne dea Arena Nationala sa jucam gratuit, pentru ca dansii ne-au adus in situatia asta. Eu stiu in ce hal s-au aparat sau nu? Sau puteau sa ne spuna din timp despre ce e vorba. Daca din 2001 exista aceasta solicitare, cineva cred ca trebuia sa ne spuna «bai oameni buni, stati putin, apucati-va de altceva». Dar am aflat cand aveam constructorii la mine in birou pentru patru lucrari care se duceau la aproape doua milioane de euro in aceasta investitie absolut privata si fara pretentii de a se intoarce, pentru ca eu am o datorie morala fata de copiii din cartierul in care eu m-am nascut. Voiam sa facem modernizarea tribunei a II-a pana la 4.000 de locuri, nocturna, suprafata de joc incalzita, turnichetii si asa mai departe”, a declarat Ciuclea, pentru News.ro.

Daca Primaria spune "nu", Juventus se muta in alt judet



Ciuclea spune ca in cazul nu va gasi intelegere la Primaria Capitalei este dispus sa mute echipa in alt judet: “Inca nu am facut aceasta cerere la primarie, inca lucram la ea sa gasim niste argumente de bun simt, ca nu vrem sa deranjam. Daca e in regula, e bine, daca nu, nu stim ce vom face, vor mai fi niste incercari. Problema mai grava nu e la Liga I, este la copii, avem aproape 300 de copii care se instruiesc aici. Avem copii care vin de noua ani aici. La noi, copiii nu platesc scoala de fotbal, nimeni nu plateste un leu. Sa vedem daca ne lasa sa ne pregatim in continuare aici, sa fie o combinatie, la Liga I sa jucam pe Arena Nationala si pregatirea aici. Ar fi o solutie de compromis. Daca nici asta nu se poate, exista si solutia de a ramane copiii astia orfani din punct de vedere fotbalistic. Pentru echipa mare avem solutii, sunt vreo 5-6 judete interesate sa o preia. Ce sa fac altceva? Eu am construit aici in partea aceasta a orasului, unde nu sunt teatre, cinematorgrafe. O parte din copii i-am scos de prin canale, de la suflat in pungi si acum sunt sanatosi”.

News.ro