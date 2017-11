"Mi-as da 5 ani din viata sa nu ia Steaua titlul!" Surpriza! Alex Ionita, surprins imbracat in tricoul Stelei in vestiar! FOTO

Alex Ionita spunea ca si-ar da 5 ani din viata ca sa o incurce pe Steaua in lupta pentru titlu.

Rapidist convins, Ionita si-a indeplinit aseara un vis. A inscris in poarta Stelei si a contribuit masiv la victoria Astrei cu 2-0. Steaua pierde puncte importante in lupta pentru titlu, iar la final mijlocasul a declarat ca o sustine pe CFR in lupta pentru campionat.

"Sunt rapidist si nu voi juca niciodata la Steaua. Probabil eu lipsesc de acolo ca sa fie ei cea mai buna echipa. Le dedic aceasta victorie lui Sapunaru, lui Daniel Niculae si lui Cosmin Moti. Am vorbit cu ei inaintea meciului, sunt persoane speciale din viata mea. M-au incurajat inaintea meciului si le multumesc pe aceasta cale" , declara Ionita.

Totusi, Claudiu Belu a postat o imagine din vestiarul Astrei, incare Alex Ionita era imbracat in tricoul echipei pe care o uraste.

A fost petrecere mare la Astra. Jucatorii au devastat vestiarul, iar azi au primit o masa bogata.





Sursa: Instagram Claudiu Belu