"Meseriasii" astia ii fac pe MM si Mutu sa para in vacanta. Cei mai buni 6 manageri sportivi din lume

Un director sportiv trebuie sa fie o za solida in lantul care leaga actionariatul de antrenor, iar cei mai buni din lume in acest domeniu nu fac compromisuri.

Ei respecta filosofia clubului, dar reusesc in acelasi timp sa transfere jucatorii de valoare doriti de antrenori, la preturile decente (uneori pe gratis) impuse de cei care detin controlui cluburilor si care vor sa faca un profit cat mai mare, reusind sa impulsioneze si modelarea de tineri fotbalisti de valoare in propriile academii.



Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

6. Luis Campos

Portughezul, care l-a ajutat pe prietenul Mourinho (la Real Madrid si Manchester United) si a fost aproape sa semneze cu Marsilia, este acum angajatul lui Lille, dar inca este numit de presa "AS Monaco transfer guru". El a fost cel care a reusit sa ii convinga pe James Rodriguez, Radamel Falcao si Joao Moutinho de seriozitatea proiectului monegasc, dar si sa achizitioneze la preturi decente jucatori esentiali in campania fantastica a lui Monaco din sezonul trecut, cand a cucerit titlul in Ligue 1 si au ajuns pana in semifinalele Ligii Campionilor, precum Bernardo Silva (Manchester City - 50 milioane euro + 20 milioane bonusuri de performanta), Nabil Dirar, Fabinho, Tiemoue Bakayoko (Chelsea - 45 milioane euro), Benjamin Mendy (Manchester City - 55 milioane euro), Djibril Sidibé, Thomas Lemar si Jemerson. De asemenea, printre fotbalistii ajutati de el sa promoveze mai repede de la juniori se numara Anthony Martial si Kylian Mbappé. Inca de anul trecut el a trecut la Lille, unde va lucra cu Marcelo Bielsa, unul dintre cei mai pretentiosi antrenori din lume, si unde se asteapta sa faca lucruri cel putin la fel de spectaculoase ca pe Stade Louis II.

5. Ralf Rangnick

Rangnick este licentiat in Astrofizica si a jucat fotbal in ligile de amatori ale Angliei pe perioada studiilor, fiind unul dintre cei care au revolutionat stitlul de joc din Bundesliga, in timpul mandatelor la Stuttgart, Hannover 96, Schalke (semifinala de Liga Campionilor, locul 2 Bundesliga, Cupa si Supercupa Germaniei) si Hoffenheim, inainte de a se retrage din antrenorat in 2011. Atunci a fost abordat de cei de la Red Bull, care au fost impresionati de filosofia sa, o combinatie de joc ofensiv, tranzitie rapida si presing avansat.

Practic, incepand cu 2012, el a construit de la zero trei cluburi pentru compania producatoare de energizante - Red Bull Salzburg, New York Red Bulls si RB Leipzig, atat in ceea ce inseamna infrastructura si facilitatile, cat si implementarea filosofiei sale despre fotbal si recrutarea printr-o vasta retea de scouting a celor mai potriviti antrenori si jucatori care sa se potriveasca cu aceasta viziune. De altfel, la Leipzig, el a impus cateva reguli clare: nu transfera jucatori mai varstnici de 23 de ani, nu recruteaza jucatori individualisti si nu semneaza cu vedete consacrate cu salarii astronomice. Asa a ajuns echipa din fosta Republica Democrata Germana sa termine sezonul trecut pe locul secund in Bundeliga, desi era nou-promovata si sa straluceasca fotbalisti precum Naby Keita, Emil Forsberg si Timo Werner. In aceasta vara, la echipa sa au ajuns Jean-Kévin Augustin (20 ani), Ibrahima Konaté (18 ani), Bruma (22 ani), Konrad Laimer (20 ani) si Yvon Mvogo (23 ani).



4. Les Reed

Reed este un fost antrenor mediocru si a ajuns la Southampton in 2010, dupa ce a ocupat un rol similar in cadrul Federatiei Engleze de Fotbal. El este considerat arma secreta a "Sfintilor", unde incearca sa cumpere jucatori subapreciati, sa ii vanda la preturi mari si sa produca cat mai multi fotbalisti in propria academie pentru a putea face fata diferentei de buget care separa micuta echipa din sudul Angliei de marile forte din Premier League. Secretul lui? El recunoaste ca, deoarece antrenorii au obiective pe termen scurt, el trebuie sa gandeasca pe termen lung, asa ca "depunem un efort imens pentru a gasi si monitoriza jucatori din toata Europa, dar niciodata nu implicam antrenorii sau managerii. De asemenea, am construit o baza de date cu potentiali antrenori, care sa se plieze pe filosofia noastra de joc si sa inteleaga strategia. Daca antrenorul sau jucatorul pleaca, noi avem mereu inlocuitor la indemana". Se pare ca planul are efect, daca consideram ca, de la promovarea din 2012 in Premier League, "ros-albii" au incasat 90 de milioane de euro doar pentru jucatorii produsi de propria academie, printre care Luke Shaw (Manchester United), Adam Lallana (Liverpool) si Calum Chambers (Arsenal). De altfel, academia lor are renumele de cea mai buna din Anglia dupa ce i-a produs de-a lungul timpului pe Alan Shearer, Matt Le Tissier, Theo Walcott, Gareth Bale sau Alex Oxlade- Chamberlain, iar in acest moment in lotul de seniori se gasesc James Ward-Prowse, Sam McQueen, Josh Sims, Matt Targett, Harrison Reed sau Sam Gallagher. Printre jucatorii vanduti pe bani buni de "Sfinti" se mai numara Morgan Schneiderlin, Sadio Mane, Nathaniel Clyne, Dejan Lovren, Rickie Lambert si Jack Cork, iar cei a caror valoare a crescut considerabil dupa transferul la Southampton sunt Virgil van Dijk, Fraser Forster, Ryan Bertrand, Cedric Soares, Victor Wanyama, Dusan Tadic si Oriol Romeu.



3. Giuseppe Marotta

Pana sa ajunga la Juventus, Marotta si-a facut ucenicia la Varese (manager general la 22 de ani), Monza (promovare Serie B), Como, Ravenna, Venezia (promovare Serie A), Atalanta (doua clasari in primele 10) si Sampdoria (locul 6, calificare Cupa UEFA). In 2010, presedintele lui Juventus, Andrea Agnelli, a decis ca el este omul potrivit pentru a reda stralucirea clubului care fusese retrogradat in Serie B pentru scandalul Calciopoli din 2006 si traversa o perioada de mediocritate. De la sosirea sa, "biaconerii" au castigat sase titluri consecutive in Serie A (un record), doua Cupe ale Italiei si au ajuns de doua ori in finala Ligii Campionilor, toate acestea in timp ce Juve si-a platit constructia celui mai modern stadion din Italia, iar balanta contabila a clubului a iesit mereu pe plus datorita transferurilor facute cu inteligenta si a respectarii unei strategii coerente. Numirile lui Antonio Conte si Max Allegri s-au dovedit mai mult decat inspirate, desi au fost vehement contestate in momentul realizarii, iar achizitionarea unor jucatori liberi de contract sau pe sume ridicole (Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Stephan Lichtsteiner, Andrea Pirlo, Arturo Vidal, Kingsley Coman, Fernando Llorente, Mario Lemina, Mirko Vučinić, Miralem Pjanić, Sami Khedira, Mario Mandžukić, Paul Pogba, Carlos Tevez, Patrice Evra, Dani Alves sau Paulo Dybala) s-au dovedit mari succese financiare sau sportive. In 2014, Marotta a fost inclus in Hall of Fame-ul fotbalului italian.

2. Michael Zorc

Zorc este un "one-club man", el fiind un fost capitan al lui Dortmund, cu care a castigat doua titluri in Bundesliga si o Liga a Campionilor. Ocupa functia de director sportiv al "galben-negrilor" din 1998, iar dupa colapsul financiar al clubului el a fost unul dintre cei care au cerut schimbarea modelului de management si concentrarea pe dezvoltarea sectorului juvenil al clubului si dezvoltarea facilitatilor de pregatire a juniorilor, dar si cautarea de fotbalisti subcotati. Printre jucatorii promovati si transferati in timpul mandatului sau se regasesc Shinji Kagawa, Mario Gotze, Marco Reus, Mats Hummels, Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Neven Subotić , Sebastian Kehl, Jakub Błaszczykowski, Kevin Großkreutz, Nuri Şahin, Łukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, Erik Durm, Christian Pulisic, İlkay Gündoğan, iar Jurgen Klopp, Thomas Tuchel si Peter Bosz au fost pariurile sale pentru banca tehnica. Din pozitia de director sportiv a castigat trei titluri nationale si a ajuns in finala Ligii Campionilor. Desi are contract cu Borussia pana in 2019, se pare ca este dorit insistent de catre Arsenal.

1. Monchi

Spaniolul a fost junior si a evoluat timp de 11 ani ca rezerva de portar la FC Sevilla. A primit postul de director sportiv in 2000, dupa ce echipa a retrogradat in liga secunda, reusind sa implementeze cu succes cele doua obiective propuse - modernizarea academiei clubului si crearea unui sistem eficient de scouting in interiorul si exteriorul Spaniei. De altfel, in acesti 17 ani, el a dezvoltat unul dintre cele mai de succes modele de afaceri in fotbal. Printre jucatorii produsi de cantera Seviliei se numara Diego Capel, Alberto Moreno, Jesús Navas, Antonio Puerta, Sergio Ramos si José Antonio Reyes, iar printre jucatorii care au fost adusi pe bani putini si au fost vanduiti pe sume mari sunt Adriano, Dani Alves, Júlio Baptista, Federico Fazio, Gary Medel, Seydou Keita, Alvaro Negredo, Martin Caceres, Aleix Vidal, Kevin Gameiro, Grzegorz Krychowiak, Christian Poulsen, Geoffrey Kondogbia, Carlos Bacca si Ivan Rakitić. In perioada petrecuta la conducerea clubului, Sevilia a castigat doua Cupe si o Supercupa ale Spaniei, cinci Cupa UEFA/Europa League si o Supercupa a Europei. In aceasta vara, Monchi a semnat cu AS Roma, unde i-a vandut pe sume mari pe Mohamed Salah (42 milioane euro), Leandro Paredes (23 milioane euro) si Antonio Rüdiger (35 milioane euro) si i-a inlocuit cu jucatori la preturi modice pentru piata de astazi (Cengiz Under, Aleksandar Kolarov, Maxime Gonalons, Rick Karsdorp, Héctor Moreno).